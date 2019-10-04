Полиция Москвы задержала троих приезжих по подозрению в подрыве банкомата

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих приезжих, подозреваемых в подрыве банкомата и краже денег на севере столицы. Об этом сообщила замруководителя пресс-службы столичного главка полиции Екатерина Гузь.

По ее словам, ранее в полицию обратился представитель охранного предприятия и сообщил, что на Бутырской улице взорван банкомат.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемых. Ими оказались трое приезжих мужчин 30-34 лет. Выяснилось, что злоумышленники с помощью газового баллона подорвали банкомат и похитили оттуда более 400 тысяч рублей, после чего скрылись.

Часть денег полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».