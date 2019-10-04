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Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией

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 Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на Украине, есть жертвы

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11:06   4 Октября 2019
Россия

Полиция Москвы задержала троих приезжих по подозрению в подрыве банкомата

Полиция Москвы задержала троих приезжих по подозрению в подрыве банкомата

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих приезжих, подозреваемых в подрыве банкомата и краже денег на севере столицы. Об этом сообщила замруководителя пресс-службы столичного главка полиции Екатерина Гузь.

По ее словам, ранее в полицию обратился представитель охранного предприятия и сообщил, что на Бутырской улице взорван банкомат. 

Правоохранителям удалось задержать подозреваемых. Ими оказались трое приезжих мужчин 30-34 лет. Выяснилось, что злоумышленники с помощью газового баллона подорвали банкомат и похитили оттуда более 400 тысяч рублей, после чего скрылись. 

Часть денег полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #криминал #банкомат

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