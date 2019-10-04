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Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией

Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией

 Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на Украине, есть жертвы

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10:40   4 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией

Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией

Проекты закона об особом статусе Донбасса согласуют с Россией, заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга Народа» Богдан Яременко. Трансляцию беседы с журналистами вел телеканал «112 Украина».

«И наши попытки вынести этот вопрос на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности», — предположил глава  комитета Рады по иностранным делам.

Напомним, что контактная группа по Донбассу согласовала механизм введения закона об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий, то есть «формулу Штайнмайера», на встрече в Минске 1 октября. Российское министерство иностранных дел, а также Кремль положительно оценили событие.

Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. В те года регионы не приняли государственный переворот и объявили о своей независимости. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. 

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Автор: Анна Манц
#россия #донбасс #украина #рада

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