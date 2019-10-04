Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков призвал терпеливо дождаться возобновления авиасообщения с Грузией

Песков призвал терпеливо дождаться возобновления авиасообщения с Грузией

 Отношения РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства, заявил Песков

Отношения РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства, заявил Песков
Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

 Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 миллионов долларов

США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 миллионов долларов

 Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»

Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»

Песков призвал терпеливо дождаться возобновления авиасообщения с Грузией

Песков призвал терпеливо дождаться возобновления авиасообщения с Грузией

 Отношения РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства, заявил Песков

Отношения РФ и КНР носят особый характер продвинутого партнерства, заявил Песков
Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

Министр инфраструктуры Украины назвал возможные причины крушения Ан-12

 Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

Порошенко нанял российского адвоката для защиты по уголовным делам

США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 миллионов долларов

США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 миллионов долларов

 Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»

Лавров в Нью-Йорке обсудил с датским коллегой «Северный поток-2»

11:30   4 Октября 2019
Весь мир

Польша намерена полностью отказаться от российского газа в 2022 году

Польша намерена полностью отказаться от российского газа в 2022 году

Польское правительство намерено к концу 2022 года окончательно решить вопрос «энергетической независимости» страны, полностью отказавшись от российского газа.

Об этом в пятницу в эфире «Польского радио» заявил Петр Наимский – уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры. Он отметил, что Польша до сих пор большую часть газа получает от России.

«После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления», - заявил Наимский, отметив, что уже скоро на смену российскому газу придет газопровод Baltic Pipe и новый СПГ-терминал.

При этом уполномоченный уточнил, что поставщиками газа в Польшу могут стать Катар и США.

Напомним, в июле текущего года Дания выдала разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу. По мнению польских властей, этот газопровод позволит ей окончательно отказаться от использования российского газа и таким образом выйти из энергетической зависимости от Москвы.

Польша намерена полностью отказаться от российского газа в 2022 году

Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев заявил, что польские власти делают лишь громкие политические заявления об отказе от российского газа. Но экономика диктует свои правила: газ из РФ по-прежнему является самым выгодным.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#польша #экономика #политика #газ #весь мир #энергетическая зависимость #российский газ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...