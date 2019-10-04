Польша намерена полностью отказаться от российского газа в 2022 году

Польское правительство намерено к концу 2022 года окончательно решить вопрос «энергетической независимости» страны, полностью отказавшись от российского газа.

Об этом в пятницу в эфире «Польского радио» заявил Петр Наимский – уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры. Он отметил, что Польша до сих пор большую часть газа получает от России.

«После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления», - заявил Наимский, отметив, что уже скоро на смену российскому газу придет газопровод Baltic Pipe и новый СПГ-терминал.

При этом уполномоченный уточнил, что поставщиками газа в Польшу могут стать Катар и США.

Напомним, в июле текущего года Дания выдала разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу. По мнению польских властей, этот газопровод позволит ей окончательно отказаться от использования российского газа и таким образом выйти из энергетической зависимости от Москвы.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев заявил, что польские власти делают лишь громкие политические заявления об отказе от российского газа. Но экономика диктует свои правила: газ из РФ по-прежнему является самым выгодным.