Более миллиона россиян сделали прививки от кори

Более миллиона россиян привились от кори. Об этом говорится в данных Роспотребнадзора. Ведомство проводит «подчищающую иммунизацию» из-за увеличения заболеваемости корью в разных странах.

Среди привитых — 158,7 тысячи детей, 722,4 тысячи взрослых и 162,7 тысячи мигрантов, которые приехали в страну за заработки. Такова статистика на 27 сентября.

С 1 января по 7 августа на американском континенте зарегистрировали порядка трех тысяч случаев заболевания корью. Один человек скончался в результате болезни. По данным Роспотребнадзора, серьезные вспышки кори регистрируются в США, Бразилии, Венесуэле и других странах.

«Крайне неблагополучная ситуация» складывается на Украине. На начало августа в стране было зафиксировано более 56,8 тысячи случаев кори. Рост заболеваемости корью наблюдается также в Казахстане, Киргизии, Грузии, Франции, Италии, Македонской республике, Польше, Боснии и Герцеговине, Болгарии.