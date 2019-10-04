Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минстрой актуализировал памятку по использованию газового оборудования

Минстрой актуализировал памятку по использованию газового оборудования

 Авиабомбы времен войны обнаружили возле Крымского моста

Авиабомбы времен войны обнаружили возле Крымского моста

Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией

Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией

 Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на Украине, есть жертвы

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на Украине, есть жертвы
Польша намерена полностью отказаться от российского газа в 2022 году

Польша намерена полностью отказаться от российского газа в 2022 году

 Российский фильм «Дылда» 11 октября выйдет в прокат в Великобритании

Российский фильм «Дылда» 11 октября выйдет в прокат в Великобритании
Минстрой актуализировал памятку по использованию газового оборудования

Минстрой актуализировал памятку по использованию газового оборудования

 Авиабомбы времен войны обнаружили возле Крымского моста

Авиабомбы времен войны обнаружили возле Крымского моста

Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией

Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией

 Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на Украине, есть жертвы

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на Украине, есть жертвы
Польша намерена полностью отказаться от российского газа в 2022 году

Польша намерена полностью отказаться от российского газа в 2022 году

 Российский фильм «Дылда» 11 октября выйдет в прокат в Великобритании

Российский фильм «Дылда» 11 октября выйдет в прокат в Великобритании
10:35   4 Октября 2019
Россия

Более миллиона россиян сделали прививки от кори

Более миллиона россиян сделали прививки от кори

Более миллиона россиян привились от кори. Об этом говорится в данных Роспотребнадзора. Ведомство проводит «подчищающую иммунизацию» из-за увеличения заболеваемости корью в разных странах.

Среди привитых — 158,7 тысячи детей, 722,4 тысячи взрослых и 162,7 тысячи мигрантов, которые приехали в страну за заработки. Такова статистика на 27 сентября.

С 1 января по 7 августа на американском континенте зарегистрировали порядка трех тысяч случаев заболевания корью. Один человек скончался в результате болезни. По данным Роспотребнадзора, серьезные вспышки кори регистрируются в США, Бразилии, Венесуэле и других странах. 

«Крайне неблагополучная ситуация» складывается на Украине. На начало августа в стране было зафиксировано более 56,8 тысячи случаев кори. Рост заболеваемости корью наблюдается также в Казахстане, Киргизии, Грузии, Франции, Италии, Македонской республике, Польше, Боснии и Герцеговине, Болгарии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#роспотребнадзор #здравоохранение #прививки #корь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...