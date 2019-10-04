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10:29   4 Октября 2019
Россия

Термин «коррупционное правонарушение» предложили ввести в законодательство

Термин «коррупционное правонарушение» предложили ввести в законодательство

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров разработал законопроект, предлагающий ввести в российское законодательство термин «коррупционное правонарушение». Об этом сообщила «Парламентская газета».

Как объяснил сенатор в беседе с изданием, в законе «О противодействии коррупции» не существует такого определения. Это порождает спорные ситуации вокруг наказания взяточников и использования конфискованных средств. Он напомнил, что закон работает уже десять лет, однако все еще не проработаны формулировки и детали.

«Коррупция — это продажность власти. Само слово «коррупция» — это не преступление. Чтобы наказать человека, его деяния должны попасть под конкретное определение», — объяснил Александров.

Термин «коррупционное правонарушение» предложили ввести в законодательство

К «коррупционным правонарушениям» намерены отнести действия, за которые предусмотрена административная, дисциплинарная, гражданско-правовая и уголовная ответственность. Сейчас этот законопроект разослали по регионам.

«Уточнение понятий имеет огромное значение для правоприменительной практики», — подчеркнул собеседник издания.

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Автор: Анна Манц
#законопроект #коррупция #сенатор

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