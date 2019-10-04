Термин «коррупционное правонарушение» предложили ввести в законодательство

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров разработал законопроект, предлагающий ввести в российское законодательство термин «коррупционное правонарушение». Об этом сообщила «Парламентская газета».

Как объяснил сенатор в беседе с изданием, в законе «О противодействии коррупции» не существует такого определения. Это порождает спорные ситуации вокруг наказания взяточников и использования конфискованных средств. Он напомнил, что закон работает уже десять лет, однако все еще не проработаны формулировки и детали.

«Коррупция — это продажность власти. Само слово «коррупция» — это не преступление. Чтобы наказать человека, его деяния должны попасть под конкретное определение», — объяснил Александров.

К «коррупционным правонарушениям» намерены отнести действия, за которые предусмотрена административная, дисциплинарная, гражданско-правовая и уголовная ответственность. Сейчас этот законопроект разослали по регионам.