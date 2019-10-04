Польша вряд ли откажется от газа из РФ, считают в Госдуме

Польша вряд ли откажется от газа из РФ, считает первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. По его словам, громкие заявления страны делаются для того, чтобы Россия для них сделала выгодные условия.

Альтернативные способы поставки газа в Польшу будут гораздо дороже, особенно это касается сжиженного природного газа», — отметил парламентарий в комментарии RT.

По словам Селезнева, делать громкие политические заявления — это одно, а экономика — дело совсем другое.

Ранее власти Польши заявили, что через три года страна сможет полностью отказаться от газа из России, построив новый газопровод и расширив терминал сжиженного природного газа.