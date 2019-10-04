Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса

Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review. Сообщается, что дополнительно выпустят порядка восьми миллионов штук смартфонов.

По словам источника издания, осень-2019 стала одной из самой загруженных и активных по числу приобретений новых смартфонов. В частности, производители будут выпускать смартфон iPhone 11 дополнительно, так как уже выпущенных аппаратов на всех может не хватить. Поставщики также сообщают, что сейчас спрос на новую линейку хороший и жаловаться не приходится.

В России ритейлеры фиксируют повышенный спрос на новые iPhone, выпущенные в сентябре 2019 года. Причем в некоторых случаях даже возникает нехватка дорогих моделей смартфонов, уточняет РИА Новости. Продажи начались 20 сентября, стоимость самого дорогого аппарата линейки составляет более 131 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что российская цена на смартфоны iPhone стала самой высокой в мире. Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал запретить продажу iPhone в России, пока компания не снизит цены на аппараты.