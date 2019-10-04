Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минстрой актуализировал памятку по использованию газового оборудования

Минстрой актуализировал памятку по использованию газового оборудования

 Авиабомбы времен войны обнаружили возле Крымского моста

Авиабомбы времен войны обнаружили возле Крымского моста

Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией

Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией

 Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на Украине, есть жертвы

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на Украине, есть жертвы
Польша намерена полностью отказаться от российского газа в 2022 году

Польша намерена полностью отказаться от российского газа в 2022 году

 Российский фильм «Дылда» 11 октября выйдет в прокат в Великобритании

Российский фильм «Дылда» 11 октября выйдет в прокат в Великобритании
Минстрой актуализировал памятку по использованию газового оборудования

Минстрой актуализировал памятку по использованию газового оборудования

 Авиабомбы времен войны обнаружили возле Крымского моста

Авиабомбы времен войны обнаружили возле Крымского моста

Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией

Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией

 Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на Украине, есть жертвы

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на Украине, есть жертвы
Польша намерена полностью отказаться от российского газа в 2022 году

Польша намерена полностью отказаться от российского газа в 2022 году

 Российский фильм «Дылда» 11 октября выйдет в прокат в Великобритании

Российский фильм «Дылда» 11 октября выйдет в прокат в Великобритании
10:13   4 Октября 2019
Весь мир

Бездомным Тель-Авива будут отдавать еду из ресторанов

Бездомным Тель-Авива будут отдавать еду из ресторанов

Улицы израильского Тель-Авива пополнятся специальными боксами, в которых сотрудники ресторанов смогут оставлять еду для бездомных. Пока в проекте участвуют пять заведений, причем два из них — представители сетевых компаний. Первый бокс установили в центре города.

Автор проекта Эльад Ашкенази рассказал РИА Новости об истоках идеи. Несколько лет назад он работал в заведениях общепита и постоянно сталкивался с тем, что огромное количество невостребованной еды просто выбрасывается. Тогда активист решил раздавать продукты бездомным, что занимало у него много времени.

«И я начал думать, что же я могу сделать, чтобы оптимизировать процесс? После нескольких месяцев раздумий я придумал такие боксы, закрывающиеся на кодовые замки, куда сотрудники ресторанов смогут класть непроданные блюда для бездомных», — сказал собеседник агентства.

Бездомным Тель-Авива будут отдавать еду из ресторанов

Код от замков будет известен только работникам ресторанов и местным бездомным, которые обитают в районе. Как отметил Ашкенази число нуждающихся постоянно меняется, однако в среднем их около полутысячи. Ту еду, что не разобрали за ночь, на утро будут выбрасывать.

«Люди легко откликнулись на мою идею, а вот получение различных бумаг и прочая бюрократия потребовали гораздо больше сил и времени — около двух лет», — поделился активист.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#израиль #ресторан #бездомные #еда #тель-авив

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...