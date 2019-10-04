Бездомным Тель-Авива будут отдавать еду из ресторанов

Улицы израильского Тель-Авива пополнятся специальными боксами, в которых сотрудники ресторанов смогут оставлять еду для бездомных. Пока в проекте участвуют пять заведений, причем два из них — представители сетевых компаний. Первый бокс установили в центре города.

Автор проекта Эльад Ашкенази рассказал РИА Новости об истоках идеи. Несколько лет назад он работал в заведениях общепита и постоянно сталкивался с тем, что огромное количество невостребованной еды просто выбрасывается. Тогда активист решил раздавать продукты бездомным, что занимало у него много времени.

«И я начал думать, что же я могу сделать, чтобы оптимизировать процесс? После нескольких месяцев раздумий я придумал такие боксы, закрывающиеся на кодовые замки, куда сотрудники ресторанов смогут класть непроданные блюда для бездомных», — сказал собеседник агентства.

Код от замков будет известен только работникам ресторанов и местным бездомным, которые обитают в районе. Как отметил Ашкенази число нуждающихся постоянно меняется, однако в среднем их около полутысячи. Ту еду, что не разобрали за ночь, на утро будут выбрасывать.