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Авиабомбы времен войны обнаружили возле Крымского моста

Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией

Закон об особом статусе Донбасса намерены согласовать с Россией

 Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на Украине, есть жертвы

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на Украине, есть жертвы
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10:13   4 Октября 2019
Весь мир

Абэ планирует встретиться с Ким Чен Ыном

Абэ планирует встретиться с Ким Чен Ыном

Японский премьер Синдзо Абэ планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном и открыть новую эпоху в отношениях с Китаем. Речь об этом зашла на внеочередной сессии парламента.

«В отношении ситуации с Северной Кореей и в тесном сотрудничестве с США и мировым сообществом мы сделаем все для обеспечения безопасности нашего народа», — подчеркнул Абэ. 

На встрече с Ким Чен Ыном премьер Японии собирается затронуть проблему «насильно удерживаемых в Северной Корее японских граждан». Он пообещал действовать «на основе хладнокровного анализа, не упуская ни одного шанса». 

Кроме того, Абэ заявил, что придает большую значимость намеченному на весну 2020 года визиту в Японию председателя КНР Си Цзиньпина. Политик уверен, что Токио и Пекин стоят на пороге новой эпохи в своих отношениях. Он пообещал не ограничиваться общением на высоком уровне, но и расширить молодежные и экономические обмены.

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Автор: Виктория Разумовская
#кндр #япония #политика #ким чен ын #абэ

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