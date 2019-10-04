Абэ планирует встретиться с Ким Чен Ыном

Японский премьер Синдзо Абэ планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном и открыть новую эпоху в отношениях с Китаем. Речь об этом зашла на внеочередной сессии парламента.

«В отношении ситуации с Северной Кореей и в тесном сотрудничестве с США и мировым сообществом мы сделаем все для обеспечения безопасности нашего народа», — подчеркнул Абэ.

На встрече с Ким Чен Ыном премьер Японии собирается затронуть проблему «насильно удерживаемых в Северной Корее японских граждан». Он пообещал действовать «на основе хладнокровного анализа, не упуская ни одного шанса».

Кроме того, Абэ заявил, что придает большую значимость намеченному на весну 2020 года визиту в Японию председателя КНР Си Цзиньпина. Политик уверен, что Токио и Пекин стоят на пороге новой эпохи в своих отношениях. Он пообещал не ограничиваться общением на высоком уровне, но и расширить молодежные и экономические обмены.