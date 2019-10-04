Соловьев устал от пустословия Навального и забанил его в Twitter

Телеведущий Владимир Соловьев добавил Twitter-аккаунт блогера Алексея Навального в черный список, сообщил «Царьград». Основатель ФБК пожаловался на этот счет своим подписчикам в социальной сети, приложив в качестве подтверждения скриншот.

«Нормально же общались», — поделился чувствами блогер.

Блин. Вольдемар, что происходит. Нормально же общались :( pic.twitter.com/w5fF8dJyGf — Alexey Navalny (@navalny) October 3, 2019

Он не был готов к такому шагу телеведущего и назвал поступок «ножом в спину».

«Так мило мы с ним переписывались. А даже пару фраз на итальянском выучил», — добавил Навальный.

Напомним, что блогер и журналист регулярно горячо обсуждали в социальной сети различные социально-политические темы. Кроме этого, они также взаимно комментировали посты друг друга.