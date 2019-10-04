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9:53   4 Октября 2019
Россия

Соловьев устал от пустословия Навального и забанил его в Twitter

Соловьев устал от пустословия Навального и забанил его в Twitter

Телеведущий Владимир Соловьев добавил Twitter-аккаунт блогера Алексея Навального в черный список, сообщил «Царьград». Основатель ФБК пожаловался на этот счет своим подписчикам в социальной сети, приложив в качестве подтверждения скриншот.

«Нормально же общались», — поделился чувствами блогер.

Он не был готов к такому шагу телеведущего и назвал поступок «ножом в спину». 

«Так мило мы с ним переписывались. А даже пару фраз на итальянском выучил», — добавил Навальный.

Соловьев устал от пустословия Навального и забанил его в Twitter

Напомним, что блогер и журналист регулярно горячо обсуждали в социальной сети различные социально-политические темы. Кроме этого, они также взаимно комментировали посты друг друга.

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Автор: Анна Манц
#twitter #навальный #черный список #соловьев

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