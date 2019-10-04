Более 70 человек погибли от наводнений в Индии
Жертвами наводнений стали 73 человека за последнюю неделю в северо-восточном в штате Бихар. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Ранее сообщалось о 27 погибших.
В управлении по борьбе со стихийными бедствиями этого штата уточнили, что часть людей утонула, некоторые погибли из-за падения стен и деревьев. Кроме того, были повреждены линии электропередачи, провода попали в воду, тем самым погубив еще несколько человек.
Больше всего погибших оказалось в районе города Бхагалпур, наводнения также охватили административный центр штата Бихар — населенный пункт Патна. Здесь не работали многие банки, магазины и больницы. Сейчас вода ушла из многих населенных пунктов.
73 dead in Bihar due to rain, many areas water-logged even after a week https://t.co/zJJdxTvlHk pic.twitter.com/6LDAmtAaDX— NDTV (@ndtv) October 3, 2019