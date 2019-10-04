Экипаж, состоящий только из россиян, может прибыть на МКС в 2020 году

Полностью российский экипаж может отправиться на Международную космическую станцию в будущем году, сообщил исполнительный директор государственной корпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам Сергей Крикалев 4 октября.

Он уточнил, что в 2020 году ожидается пуск сперва с двумя россиянами на борту, а затем с тремя.

«Один [запуск состоится] весной — апрель или март. Другой — осенью», — добавил исполнительный директор.

Последний полет полностью российского экипажа был в 2000-м году. Тогда космонавты Сергей Залетин и Александр Калери на пилотируемом корабле «Союз ТМ-30» отправились к орбитальной станции «Мир».

Напомним, что 3 октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что NASA будет вынуждено выполнять полеты на российских кораблях. Причиной тому — перенос испытаний пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX. Рогозин тогда отметил, что хотелось бы отправить в космос экипаж, состоящий только из троих россиян, но NASA может разрушить планы.