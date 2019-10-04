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Грета Тунберг изменила свой статус в Twitter после того, как о ней высказался Путин

Грета Тунберг изменила свой статус в Twitter после того, как о ней высказался Путин

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9:52   4 Октября 2019
Весь мир

Грета Тунберг изменила свой статус в Twitter после того, как о ней высказался Путин

Грета Тунберг изменила свой статус в Twitter после того, как о ней высказался Путин

Шведская эко-активистка 16-летняя Грета Тунберг отреагировала на слова, сказанные о ней президентом России Владимиром Путиным, изменив свой профиль в сети микроблогов Twitter.

Ранее в описании ее профиля стояла фраза президента США Дональда Трампа, прокомментировавшего ее выступление в ООН:

«Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее».

Однако она изменила описание после того, как российский лидер в среду 2 октября заявил, что не разделяет общих восторгов по поводу выступления Греты на генеральной ассамблее ООН. При этом он добавил, что считает Грету «очень искренней и доброй девочкой», но уверен в том, что использование детей или подростков даже для достижения благородных целей, является неправильным. Также российский лидер предположил, что никто не объяснил Грете Тунберг, что мир. котором она живет «сложен и многообразен», и люди в Африке хотят жить также, как жители Швеции.

Теперь в описании профиля Греты написано:

«Добрая, но плохо информированная девочка».

Напомним: Шведская девочка-подросток Грета Тунберг стала основателем международного движения FridaysForFuture – климатических забастовок по пятницам, когда школьники прогуливают занятия, чтобы выйти на акции протеста и призвать власти усилить принимаемые меры по борьбе с глобальным потеплением.

 

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Автор: Александр Люблинский
#путин #политика #трамп #twitter #общество #весь мир #экология

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