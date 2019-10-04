Более 8,5 тысячи мероприятий прошло в парках Москвы за лето

Москвичи и гости города за лето смогли посетить более 8,5 тысячи мероприятий, которые прошли в столичных парках. Об этом говорится на сайте мэра Москвы.

Среди культурных событий — две тысячи концертов, 1,9 тысячи лекций и семинаров, 950 кинопоказов, 370 выступлений уличных артистов и 235 фотовыставок. С 1 мая по 30 сентября парки посетили около 91 миллиона раз.

Глава объединенной дирекции «Мосгорпарк» Вячеслав Дунаев считает, что летом парки традиционно становятся любимыми местами для горожан. Здесь разворачиваются интересные мероприятия, которые посещать можно практически ежедневно. Москвичи принимали активное участие в образовательных, спортивных и развлекательных мероприятиях на свежем воздухе.