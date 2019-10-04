Абэ заявил, что мирный договор приведет к расцвету отношений России и Японии

Решение территориальной проблемы и заключение мирного договора приведет к расцвету больших возможностей в российско-японских отношениях, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на внеочередной сессии парламента 4 октября.

«Начала продвигаться совместная экономическая деятельность на четырех северных островах [Курил]», — добавил он.

В частности, это касается посещение могил бывшими жителями островов, которому способствует авиатранспорт. К тому же, продвигаются договоренности в Нагато, которые были достигнуты в 2016 году во время посещения российского президента Владимира Путина Японии.

В ноябре прошлого года в Сингапуре главы России и Японии возобновили переговоры о мирном договоре, за основу которых приняли Совместную декларацию от 19 октября 1956 года, которая была ратифицирована в декабре того же года. Документ говорит о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических связей. СССР тогда согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды при условии их перехода в японскую собственность после подписания договора о мире.

После того, как в 1960 году Токио заключил с Вашингтоном договор о безопасности, Москва аннулировала обязательства по соглашению. В записке от 27 января 1960 года указано, что Курилы перейдут Японии только после вывода иностранных войск с ее территории.