Роскачество обратило внимание на разницу между вином и винным напитком

Специалисты Роскачества отметили, что потребитель не всегда может отличить вино от винного напитка, если обращает внимание лишь на стоимость. Однако бывает, что покупатель попросту переплачивает за товар, который содержит несовместимые с алкоголем добавки.

Согласно действующему национальному стандарту, винный напиток должен содержать не менее половины объема виноматериалов. Другую же часть можно заполнить водой, этиловым спиртом, красителями, ароматизаторами или двуокисью углерода, которая сделает его газированным.

«К винным напиткам также относятся так называемые «Сангрии» — в этом случае покупатель самой упаковкой информирован о том, что в продукт добавлено что-то еще, кроме винограда», — добавили в службе.

В Роскачестве предупредили об опасности консерванта сорбата калия. Во многих странах его сочетание с алкоголем жестко регламентировано. Данное вещество содержится в ряде игристых винных напитков, в частности в «премиальном» Bosca Anniversary. Стоит отметить, что цена этого продукта превышает стоимость некоторых настоящих игристых вин.

«Раз начав добавлять в свой продукт различные наполнители и «присадки», производители в своей фантазии неудержимы», — заметили эксперты.

Специалисты также отметили, что в вине недопустимы добавки, делающие напиток перламутровым. Этот компонент называется «Кандурин», он есть, например, в винном напитке Aviva, который в интернете называют шампанским. В России появились клоны продукта, которые производят в северных регионах и в Северной Осетии. Роскачество намерено изучить состав «близнецов».