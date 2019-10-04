Специалисты локализовали пожар на юго-востоке Петербурга

Пожар на складе, который располагается на юго-востоке Санкт-Петербурга, был локализован, сообщили в пресс-службе МЧС 4 октября.

«Пожар локализован в 06.58», — уточнили в сообщении.

Напомним, что в 5.11 на пульт спасателей поступили данные о возгорании на складском комплексе по Софийской улице в поселке Петро-Славянка. Позже стало известно об обрушении кровли на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Данные о пострадавших в инциденте нет. К тушению привлекли 125 людей и 31 единицу техники.