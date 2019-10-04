Трамп выдвинул кандидатуру на пост своего представителя в переговорах Сербии и Косово

Посол США в Германии Ричард Гренелл станет представителем американского президента Дональда Трампа в переговорах между Сербией и Косово, сообщило издание Hill 4 октября.

Отмечается, что дипломат будет совмещать новую должность с миссией в Берлине.

Напомним, что в 1999 году вооруженный бой между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и вооруженными силами, а также полицией Сербии стал причиной бомбардировки Югославии силами НАТО. В то время Югославия состояла из Сербии и Черногории. В феврале 2008 года было заявлено о независимости Косова, что признали США.

В 2011 году сербское руководство было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с самопровозглашенной республикой при посредничестве Евросоюза. Шаг обусловлен давлением Брюсселя, желанием сблизиться с ЕС, а также заботой о гражданах Сербии в регионе. На данный момент диалог приостановили.