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8:24   4 Октября 2019
Весь мир

Трамп выдвинул кандидатуру на пост своего представителя в переговорах Сербии и Косово

Трамп выдвинул кандидатуру на пост своего представителя в переговорах Сербии и Косово

Посол США в Германии Ричард Гренелл станет представителем американского президента Дональда Трампа в переговорах между Сербией и Косово, сообщило издание Hill 4 октября.

Отмечается, что дипломат будет совмещать новую должность с миссией в Берлине.

Напомним, что в 1999 году вооруженный бой между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и вооруженными силами, а также полицией Сербии стал причиной бомбардировки Югославии силами НАТО. В то время Югославия состояла из Сербии и Черногории. В феврале 2008 года было заявлено о независимости Косова, что признали США.

Трамп выдвинул кандидатуру на пост своего представителя в переговорах Сербии и Косово

В 2011 году сербское руководство было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с самопровозглашенной республикой при посредничестве Евросоюза. Шаг обусловлен давлением Брюсселя, желанием сблизиться с ЕС, а также заботой о гражданах Сербии в регионе. На данный момент диалог приостановили.

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Автор: Анна Манц
#сша #трамп #сербия #косово #гренелл

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