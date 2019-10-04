Прах Ганди похитили в день его 150-летия

Неизвестные похитили прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди в день празднования его 150-летия, сообщил журнал India Today со ссылкой на местные власти.

Первым об инциденте узнал глава местного совета Гурмит Сингх, когда пришел отдать дань уважения освободителю. Как сообщило издание, хулиганы также написали на входе в мемориал, где хранился прах, фразу «предатель нации».

«Похоже, это дело рук тех, кто любит Натхурама Годзе, убийцу Ганди. Эта ненависть должна немедленно прекратиться, и полиция должна действовать быстро для того, чтобы идентифицировать и поймать виновных», — призвал глава.

Напомним, что Ганди был идеологом движения, которое хотело освободить Индию от британского колониального господства. Он был приверженцем ненасильственных методов борьбы, таких как мирные марши и акции неповиновения.

В 1948 году националист-радикал Натхурам Годзе убил Ганди, который, по его мнению, приносил в жертву интересы индуистов в пользу мусульманского населения. За это его приговорили к смертной казни, которая свершилась в ноябре 1949 года. Останки освободителя же были кремированы и разместили в разных местах.