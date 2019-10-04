Более 40 человек застряли на барже на реке в Якутии

Четыре десятка человек находятся на борту баржи, застрявшей на реке Алдан в Якутии. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

По информации ведомства, на буксире произошла сломался редуктор, из-за чего баржу пришлось отцепить и поставить на якорь.

Отмечается, что на судне находится около 40 человек и 20 единиц техники. Согласно данным местных властей, плавательное средство перревозло шесть легковушек, пять микроавтобусов и девять грузовиков.

Баржа находится в ста метрах от берега. Отмечается, что существует возможность доставить тремя моторными лодками пассажиров на берег, где есть кафе и гостиница. Жалоб от пассажиров баржи не поступало.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на представителя администрации Томпонского района сообщает, что на помощь людям был направлен другой буксир, поскольку первый в ходе ремонта отнесло на мель. Поломка случилась в четверг вечером, из-за чего людям пришлось на барже провести всю ночь.