Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Крупный пожар произошел на складе в Петербурге

Крупный пожар произошел на складе в Петербурге

 Минфин предсказал последствия для бюджета РФ падения цены на нефть до десяти долларов

Минфин предсказал последствия для бюджета РФ падения цены на нефть до десяти долларов
Власти Украины подтвердили планы перехода русскоязычных школ на украинский

Власти Украины подтвердили планы перехода русскоязычных школ на украинский

 МИД Украины заявил о возможных уступках в вопросе освобождения украинца Шаройко

МИД Украины заявил о возможных уступках в вопросе освобождения украинца Шаройко
Трамп выдвинул кандидатуру на пост своего представителя в переговорах Сербии и Косово

Трамп выдвинул кандидатуру на пост своего представителя в переговорах Сербии и Косово

 Прах Ганди похитили в день его 150-летия

Прах Ганди похитили в день его 150-летия
Крупный пожар произошел на складе в Петербурге

Крупный пожар произошел на складе в Петербурге

 Минфин предсказал последствия для бюджета РФ падения цены на нефть до десяти долларов

Минфин предсказал последствия для бюджета РФ падения цены на нефть до десяти долларов
Власти Украины подтвердили планы перехода русскоязычных школ на украинский

Власти Украины подтвердили планы перехода русскоязычных школ на украинский

 МИД Украины заявил о возможных уступках в вопросе освобождения украинца Шаройко

МИД Украины заявил о возможных уступках в вопросе освобождения украинца Шаройко
Трамп выдвинул кандидатуру на пост своего представителя в переговорах Сербии и Косово

Трамп выдвинул кандидатуру на пост своего представителя в переговорах Сербии и Косово

 Прах Ганди похитили в день его 150-летия

Прах Ганди похитили в день его 150-летия
7:38   4 Октября 2019
Россия

Крупный пожар произошел на складе в Петербурге

Крупный пожар произошел на складе в Петербурге

Крупный пожар произошел на складе, расположенном на юго-востоке Петербурге. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

По информации ведомства, информация о пожаре на складском комплексе в поселке Петро-Славянка, расположенном по адресу Софийская улица 96, поступила в 5:11.

Отмечается, что на момент прибытия первого подразделения пожарных наблюдалось открытое горение. Ранг возгорания был повышен до второго спустя полчаса. Позже он был поднят до третьего.

По последним данным, огнем охвачено 3900 квадратных километров. Обрушение кровли склада произошло на площади 1,4 тысячи квадратных метров.

Тушением занимаются 135 человек от МЧС и 31 единица спецтехники. На место направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория лаборатория. На место направляется вертолет К-32.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#пожар #петербург #склад

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...