Крупный пожар произошел на складе в Петербурге

Крупный пожар произошел на складе, расположенном на юго-востоке Петербурге. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

По информации ведомства, информация о пожаре на складском комплексе в поселке Петро-Славянка, расположенном по адресу Софийская улица 96, поступила в 5:11.

Отмечается, что на момент прибытия первого подразделения пожарных наблюдалось открытое горение. Ранг возгорания был повышен до второго спустя полчаса. Позже он был поднят до третьего.

По последним данным, огнем охвачено 3900 квадратных километров. Обрушение кровли склада произошло на площади 1,4 тысячи квадратных метров.

Тушением занимаются 135 человек от МЧС и 31 единица спецтехники. На место направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория лаборатория. На место направляется вертолет К-32.