Дания сняла политические возражения с «Северного потока — 2»

Дания не имеет больше политических вопросов к прокладке газопровода «Северный поток-2», сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с процессом реализации проекта.

Отмечается, что одобрение строительства «Северного потока-2» в датской исключительной экономической зоне сейчас затягивается на административном уровне.

Эксперты в качестве дополнительного аргумента в пользу одобрения называют экологические соображения, а также приостановку добычи на крупнейшем месторождении в Дании, что заставляет страну задуматься о замещении своего газа российским или норвежским. На текущий момент Дания остается единственной страной, которая не предоставила разрешения на прокладку труб.

Председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шредер в начале лета заявлял, что прокладка трубопровода задерживается из-за давления США на Данию.