Минфин предсказал последствия для бюджета РФ падения цены на нефть до десяти долларов

Потери бюджета РФ составят пять процентов ВВП при падении стоимости нефти до десяти долларов за баррель, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство финансов России.

Однако, если стоимость российской нефти марки Urals упадет до десяти долларов и будет сохраняться на этой отметке в течение десяти лет, то казна недополучит 70 процентов ВВП. Так, по итогам 2018 года он составлял 103 триллиона рублей.

Газета отмечает, что Минфин не рассматривает подобный радикальный сценарий на нефтегазовом рынке как реалистичный. Наиболее вероятным рассматривается снижение стоимости нефти до 40 долларов за баррель - в таком случае, потерь у бюджета РФ не ожидается.

Мировые цены на нефть растут с утра четверга в рамках коррекции после резкого снижения в среду. На утро пятницы стоимость барреля нефти марки Brent составляет 57,91 доллара.