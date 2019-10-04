Польский чиновник назвал способ перестать зависеть от российского газа

Польша полностью откажется от газа из России к концу 2022 года, заявил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

В эфире «Польского радио» чиновник заявил, что на данный момент большая часть поставок газа идет из России. По его словам, это долгосрочный контракт, от которого Варшава откажется через три года.

По словам Наимского, импорт импорт голубого топлива будет осуществляться через другие направления, в том числе - с помощью СПГ-терминала в Свиноуйсьце и балтийского газопровода Baltic Pipe, который планируют построить в следующем году.

По его словам, данный газопровод и расширенный терминал являются «стратегическом выходе» из сложившейся энергетической зависимости от России. По его словам, после 2020 года весь импорт газа в Польшу будет поступать из США и Катара.