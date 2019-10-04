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 Трамп заявил о своем «абсолютном праве» расследовать коррупцию

Трамп заявил о своем «абсолютном праве» расследовать коррупцию
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 Путин считает, что неправильно выставлять Украину в невыгодном свете на российском ТВ

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Власти Украины подтвердили планы перехода русскоязычных школ на украинский

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 МИД Украины заявил о возможных уступках в вопросе освобождения украинца Шаройко

МИД Украины заявил о возможных уступках в вопросе освобождения украинца Шаройко
Польский чиновник назвал способ перестать зависеть от российского газа

Польский чиновник назвал способ перестать зависеть от российского газа

 Трамп заявил о своем «абсолютном праве» расследовать коррупцию

Трамп заявил о своем «абсолютном праве» расследовать коррупцию
5:43   4 Октября 2019
Весь мир

Трамп заявил о своем «абсолютном праве» расследовать коррупцию

Трамп заявил о своем «абсолютном праве» расследовать коррупцию

Американский президент Дональд Трамп на фоне скандала с импичментом заявил о своем праве просить другие страны расследовать коррупционные скандалы.

На своей странице в Twitter он написал, что как президент США, он имеет абсолютное право и даже обязанность расследовать коррупцию. Трамп подчеркнул, что это включало бы предложения и просьбы о помощи к другим странам.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Киев расследовал деятельность бывшего американского вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в компании Burisma. Также он заявил, что Пекин должен начать расследование в отношении Байденов. Также он заявлял, что Хантер Байден получал миллионы от Китая и Украины.

Трамп обвиняет Байдена в том, что тот оказывал давление на Киев в 2016 году, когда требовал от них уволить генерального прокурора Виктора Шокина, который расследовал коррупционную деятельность компании Burisma.

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Автор: Олег Королев
#байден #трамп

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