Трамп заявил о своем «абсолютном праве» расследовать коррупцию

Американский президент Дональд Трамп на фоне скандала с импичментом заявил о своем праве просить другие страны расследовать коррупционные скандалы.

На своей странице в Twitter он написал, что как президент США, он имеет абсолютное право и даже обязанность расследовать коррупцию. Трамп подчеркнул, что это включало бы предложения и просьбы о помощи к другим странам.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Киев расследовал деятельность бывшего американского вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в компании Burisma. Также он заявил, что Пекин должен начать расследование в отношении Байденов. Также он заявлял, что Хантер Байден получал миллионы от Китая и Украины.

Трамп обвиняет Байдена в том, что тот оказывал давление на Киев в 2016 году, когда требовал от них уволить генерального прокурора Виктора Шокина, который расследовал коррупционную деятельность компании Burisma.