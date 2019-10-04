Трамп еще в начале лета обсуждал с главой КНР тему Байдена, пишут СМИ

Американский президент Дональд Трамп обсуждал экс-президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином в июне. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на информированные источники.

В четверг Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Украина расследовала деятельность бывшего президента Джо Байдена и его сына Хантера. Также он заявил, что Китай должен начать расследование в их отношении. Две недели назад Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Китая и что Пекин хотел бы видеть его главой государства.

Согласно данным телеканала, Трамп еще 18 июня в телефонной беседе с Си Цзиньпином обсуждал перспективы основных претендентов на пост американского президента от Демократической партии - Байдена и сенатора Элизабет Уоррен.

CNN отмечает, что Белый дом хранит запись беседы на сервере с высокой защитой - в той же системе, что и беседу с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая ранее была опубликована.