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4:58   4 Октября 2019
Весь мир

Трамп еще в начале лета обсуждал с главой КНР тему Байдена, пишут СМИ

Трамп еще в начале лета обсуждал с главой КНР тему Байдена, пишут СМИ

Американский президент Дональд Трамп обсуждал экс-президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином в июне. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на информированные источники.

В четверг Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Украина расследовала деятельность бывшего президента Джо Байдена и его сына Хантера. Также он заявил, что Китай должен начать расследование в их отношении. Две недели назад Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Китая и что Пекин хотел бы видеть его главой государства.

Согласно данным телеканала, Трамп еще 18 июня в телефонной беседе с Си Цзиньпином обсуждал перспективы основных претендентов на пост американского президента от Демократической партии - Байдена и сенатора Элизабет Уоррен.

CNN отмечает, что Белый дом хранит запись беседы на сервере с высокой защитой - в той же системе, что и беседу с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая ранее была опубликована.

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Автор: Олег Королев
#байден #китай #трамп

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