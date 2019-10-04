Потери армии Мали при атаке боевиков увеличились до 38 погибших

Армия Мали в столкновениях с боевиками на границе с Буркина-Фасо потеряла 38 военных, сообщил глава министерства обороны западноафриканского государства Ибрахим Дахиру Дембеле.

В понедельник боевики атаковали два военных лагеря, находящихся в населенных пунктах Булкесси и Мондоро. Во вторник вечером армия смогла вернуть под контроль лагерь в Булкесси и отбить нападение.

В среду сообщалось, что в результате инцидента погибли 25 военных, еще шесть десятков пропали без вести. Раненых эвакуировали на вертолетах. Также армия понесла крупные материальные потери.

Министр обороны Мали в четверг сообщил, что после окончательного подсчета потерь было похоронено 38 человек.

Военные Мали, вместе с вооруженными силами Буркина-Фасо при поддержке сил операции «Бархан» начали проведение операции по уничтожению нападавших.