Американские дипломаты составили заявление о расследовании по Burisma для Зеленского

Американские дипломаты в Европе составили для президента Украины Владимира Зеленского проект специального заявления о расследовании по газовой компании Burisma. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

По информации издания, авторами документа являлись спецпредставитель Госдепартамента США по Украина Курт Волкер и американский посол в Еврособзе Горден Сондленд. Дипломаты убеждали украинские власти начать расследование, которое касалось газовой компании Burisma Group, членом совета директоров которой являлся сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, Хантер Байден.

В материале NYT говорится, что заявление была призвано успокоить президента США Дональда Трампа, чтобы нормализовать американо-украинские отношения. Неизвестно, был ли Зеленский ознакомлен с составленным заявлением лично.