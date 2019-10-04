Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин считает, что неправильно выставлять Украину в невыгодном свете на российском ТВ

Путин считает, что неправильно выставлять Украину в невыгодном свете на российском ТВ

 Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах

Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах
Власти Украины подтвердили планы перехода русскоязычных школ на украинский

Власти Украины подтвердили планы перехода русскоязычных школ на украинский

 МИД Украины заявил о возможных уступках в вопросе освобождения украинца Шаройко

МИД Украины заявил о возможных уступках в вопросе освобождения украинца Шаройко
Трамп еще в начале лета обсуждал с главой КНР тему Байдена, пишут СМИ

Трамп еще в начале лета обсуждал с главой КНР тему Байдена, пишут СМИ

 Потери армии Мали при атаке боевиков увеличились до 38 погибших

Потери армии Мали при атаке боевиков увеличились до 38 погибших
Путин считает, что неправильно выставлять Украину в невыгодном свете на российском ТВ

Путин считает, что неправильно выставлять Украину в невыгодном свете на российском ТВ

 Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах

Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах
Власти Украины подтвердили планы перехода русскоязычных школ на украинский

Власти Украины подтвердили планы перехода русскоязычных школ на украинский

 МИД Украины заявил о возможных уступках в вопросе освобождения украинца Шаройко

МИД Украины заявил о возможных уступках в вопросе освобождения украинца Шаройко
Трамп еще в начале лета обсуждал с главой КНР тему Байдена, пишут СМИ

Трамп еще в начале лета обсуждал с главой КНР тему Байдена, пишут СМИ

 Потери армии Мали при атаке боевиков увеличились до 38 погибших

Потери армии Мали при атаке боевиков увеличились до 38 погибших
4:05   4 Октября 2019
Весь мир

Американские дипломаты составили заявление о расследовании по Burisma для Зеленского

Американские дипломаты составили заявление о расследовании по Burisma для Зеленского

Американские дипломаты в Европе составили для президента Украины Владимира Зеленского проект специального заявления о расследовании по газовой компании Burisma. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

По информации издания, авторами документа являлись спецпредставитель Госдепартамента США по Украина Курт Волкер и американский посол в Еврособзе Горден Сондленд. Дипломаты убеждали украинские власти начать расследование, которое касалось газовой компании Burisma Group, членом совета директоров которой являлся сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, Хантер Байден.

В материале NYT говорится, что заявление была призвано успокоить президента США Дональда Трампа, чтобы нормализовать американо-украинские отношения. Неизвестно, был ли Зеленский ознакомлен с составленным заявлением лично.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#трамп #импичмент #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...