Трамп намерен игнорировать запросы по импичменту, не одобренного Конгрессом США

Американский президент Дональд Трамп и члены его администрации будут игнорировать запросы, которые им направят в рамках объявленной процедуры импичмента, пока е е не поддержит весь состав палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает Axios.

Ранее демократы в Конгрессе США начали расследование, проводимое в рамках процедуры импичмента Трампа. Президента США подозревают в том, что он из личных соображений добивался от властей Украины проведения коррупционного расследования в отношении сына его политического оппонента, демократа Джо Байдена.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что Белый дом планирует в пятницу направить спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси письмо, в котором Трамп и его команда заявят о том, что они могут игнорировать требования законодателей до тех пор, пока палата представителей США не проведет голосование в полном составе, одобрив процедуру импичмента.

Ранее с аналогичным запросом о приостановке процедуры импичмента и проведении голосования по ней к Пелоси обращались конгрессмены-республиканцы, в частности - лидер республиканцев в палате Кевин Маккарт. Спикер заявляла в ответ, что такого требования нет, чтобы для процедуры импичмента проголосовали все члены палаты.