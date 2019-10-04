Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин считает, что неправильно выставлять Украину в невыгодном свете на российском ТВ

Путин считает, что неправильно выставлять Украину в невыгодном свете на российском ТВ

 Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах

Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах
Власти Украины подтвердили планы перехода русскоязычных школ на украинский

Власти Украины подтвердили планы перехода русскоязычных школ на украинский

 МИД Украины заявил о возможных уступках в вопросе освобождения украинца Шаройко

МИД Украины заявил о возможных уступках в вопросе освобождения украинца Шаройко
Трамп намерен игнорировать запросы по импичменту, не одобренного Конгрессом США

Трамп намерен игнорировать запросы по импичменту, не одобренного Конгрессом США

 Госдеп США прокомментировал отказы в визах россиянам

Госдеп США прокомментировал отказы в визах россиянам
Путин считает, что неправильно выставлять Украину в невыгодном свете на российском ТВ

Путин считает, что неправильно выставлять Украину в невыгодном свете на российском ТВ

 Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах

Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах
Власти Украины подтвердили планы перехода русскоязычных школ на украинский

Власти Украины подтвердили планы перехода русскоязычных школ на украинский

 МИД Украины заявил о возможных уступках в вопросе освобождения украинца Шаройко

МИД Украины заявил о возможных уступках в вопросе освобождения украинца Шаройко
Трамп намерен игнорировать запросы по импичменту, не одобренного Конгрессом США

Трамп намерен игнорировать запросы по импичменту, не одобренного Конгрессом США

 Госдеп США прокомментировал отказы в визах россиянам

Госдеп США прокомментировал отказы в визах россиянам
3:35   4 Октября 2019
Весь мир

Трамп намерен игнорировать запросы по импичменту, не одобренного Конгрессом США

Трамп намерен игнорировать запросы по импичменту, не одобренного Конгрессом США

Американский президент Дональд Трамп и члены его администрации будут игнорировать запросы, которые им направят в рамках объявленной процедуры импичмента, пока е е не поддержит весь состав палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает Axios.

Ранее демократы в Конгрессе США начали расследование, проводимое в рамках процедуры импичмента Трампа. Президента США подозревают в том, что он из личных соображений добивался от властей Украины проведения коррупционного расследования в отношении сына его политического оппонента, демократа Джо Байдена.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что Белый дом планирует в пятницу направить спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси письмо, в котором Трамп и его команда заявят о том, что они могут игнорировать требования законодателей до тех пор, пока палата представителей США не проведет голосование в полном составе, одобрив процедуру импичмента.

Ранее с аналогичным запросом о приостановке процедуры  импичмента и проведении голосования по ней к Пелоси обращались конгрессмены-республиканцы, в частности - лидер республиканцев в палате Кевин Маккарт. Спикер заявляла в ответ, что такого требования нет, чтобы для процедуры импичмента проголосовали все члены палаты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#трамп #импичмент

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...