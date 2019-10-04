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 Госдеп США прокомментировал отказы в визах россиянам

Госдеп США прокомментировал отказы в визах россиянам
3:01   4 Октября 2019
Весь мир

Госдеп США прокомментировал отказы в визах россиянам

Госдеп США прокомментировал отказы в визах россиянам

США решают вопросы выдачи виз для посещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в индивидуальном порядке, заявили в Госдепе.

Представитель внешнеполитического ведомства США сообщил РИА «Новости», что не может комментировать конкретный случай с невыдачей виз для российских дипломатов. Чиновник отметил, что может сказать лишь в целом, что Госдеп рассматривает каждый случай обращения за визой по отдельности.

Таким образом, представитель Госдепартамента ответил на вопрос агентства о том, не являются ли систематические случаи отказа выдаче из российским дипломатам и членам делегаций целенаправленной политикой Вашингтона.

Американский чиновник сообщил, что США «относятся серьезно» к своим обязательствам принимающей страны, в которой находится штаб-квартира Всемирной организации.

Представитель ведомства не стал комментировать предложения российской стороны перенести заседание комиссии ООН по разоружению из Нью-Йорка в Женеву.

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Автор: Олег Королев
#оон #госдеп #визы

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