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2:37   4 Октября 2019
Весь мир

Семь человек погибли при кораблекрушении в Индии

Семь человек погибли при кораблекрушении в Индии

Семь человек погибли и более пяти десятков пропали без вести на востоке Индии, где перевернулось речное судно. Об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в середине реки Махананда в городе Чанчал в штате Западная Бенгалия. На судне были более семидесяти человек. По предварительным данным, причиной крушения стало переполнение судна.

Один из членов законодательного собрания штата сообщил, что на текущий момент найдены тела семерых человек. Без вести пропавшими числятся более пятидесяти человек, заявил он.

На данный момент на месте происшествия идет поисково-спасательная операция.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг в в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш автобус с пассажирами упал в реку. В результате инцидента погибли шесть человек, еще девятнадцать получили ранения.

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Автор: Олег Королев
#индия #судно

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