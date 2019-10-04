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2:30   4 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Власти Украины подтвердили планы перехода русскоязычных школ на украинский

Власти Украины подтвердили планы перехода русскоязычных школ на украинский

Русскоязычные школы на Украине с сентября 2020 года перейдут на обучение на украинском языке. Об этом заявила новый министр образования Украины Анна Новосад.

В середине мая президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном языке, предусматривающий исключительное использование украинского языка почти во всех сферах жизни. Новый глава государства Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона языка, отмечая, что он был принят «без предварительного широкого обсуждения с общественностью».

Новосад заявила, что в стране еще есть русскоязычные школы, однако через год они переходят на украинский язык обучения. При этом она отметила, что школы языков меньшинств, которые принадлежат к языкам ЕС, с сентября 2023 года. Министр отметила, что ее ведомство должно подготовить их к данному переходу.

Также министр образования Украины заявила, что в этих школах сохранится возможность изучать свой родной язык на родном языке.

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Автор: Олег Королев
#украина #русский язык

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