Россия предлагает перевести работу комитета ГА ООН в формат консультаций

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предложил перевести работу Первого комитета ГА ООН в формат неформальных консультаций, пока не будет решен вопрос с выдачей американских виз российской делегации.

Ранее в ходе выступления на заседании комитета по вопросам процедуры он заявил, что ряд российских представителей не получили виз. Он отметил, что США обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к учреждениям ООН всех без исключения официальных представителей стран-членов.

В связи с этим Полянский официально запросил Секретариат ООН представить Первому комитету отчет о предпринятых за последний год усидиях по разблокировке допуска делегаций РФ к штаб-квартире для участия разоруженческих мероприятиях по линии ООН.

Полянский сообщил, что в ситуации, пока «визовый вопрос» остается подвешенным, российская сторона предлагает взять «техническую» паузу для урегулирования ситуации в срочном порядке.

По его словам, как только будут выданы визы всей российской делегации, официальная сессия будет возобновлена. Он отметил, что пока США пока не выполнят свои обязательства, предлагается перейти Первому комитету в режиму неформальных консультаций.