США вновь не выдали визы российским дипломатам, ехавшим на работу в ООН

США не предоставили визы некоторым членам российской делегации, которые планировали принять участие в работе первого комитета Генассамблеи ООН. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при Всемерной организации Дмитрий Полянский.

Ранее США не выдали визы ряду членов российской делегации, которые планировали поучаствовать в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая проходила с 24 по 30 сентября.

Полянский сообщил, российская сторона вынуждена вновь заострить внимание на накопившихся и не решающихся проблемах функционирования общего разоруженческого механизма. Он напомнил, что в апреле РФ пришлось заблокировать работу комиссии по разоружению из-за невыдачи США въездных виз главе российской делегации.

Он напомнил, что из-за визовых проблем на прошлой неделе под угрозой срыва оказалась работа делегации РФ во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на 74-й сессии Генассамблеи ООН. Полянский подчеркнул, что американские власти практически в полном составе не допустили правительственную делегацию РФ до участия в 11-й конференции по содействию вступления в силу «Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

Дипломат отметил, что приходится констатировать проявление крайнего неуважения американской стороной к своим обязательствам, к российским дипломатам и ко всем, кто собрался в зале. Полянский подчеркнул, что из-за отсутствия виз у части наших экспертов российская делегация вновь поставлена в положение, не позволяющее российской стороне полноценное участие в работе данной сессии первого комитета.