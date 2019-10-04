МИД Украины заявил о возможных уступках в вопросе освобождения украинца Шаройко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал уступки в вопросе освобождения украинского гражданина Павла Шаройко, осужденного за шпионаж в Белоруссии.

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит на Украину, где в Житомире поучаствует в форуме регионов обеих стран. Также он пообщается с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Пристайко в эфире украинского телевидения заявил, что четвертого октября ожидаются уступки по ситуации вокруг Шаропойко. По его словам, в пятницу произойдет то, о чем СМИ с радостью смогут сообщить.

Ранее Лукашенко заявлял, что готов решить вопрос об освобождении Шаройко, при аналогичном решении в отношении задержанного на Украине гражданина Белоруссии Юрия Политики.

О задержании Шаройко стало известно в конце 2017 года. КГБ Белоруссии арестовал украинца по обвинению в шпионаже и создании в стране агентурной сети. Шаройко был приговорен к восьми годам заключения. Год назад глава КГБ Валерий Вакульчик сообщил, что Минск рассматривает вопрос о помиловании украинца.

Политика был задержан СБУ по подозрению в шпионаже в июне 2017 года.