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1:00   4 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Путин пообщался с Вышинским после «Валдая»

Путин пообщался с Вышинским после «Валдая»

Российский лидер Владимир Путин побеседовал с главой портала РИА «Новости Украина» Кириллом Вышинским после заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Кадры с беседой были продемонстрированы в эфире телеканала «Россия24». Путин и Вышинский кратко переговорили после фуршета, организованного для участников мероприятия. После недолгой беседы, они пожали друг другу руки.

Вышинского задержали в украинской столице 15 мая минувшего года по подозрению в поддержке ЛНР и ДНР, а также госизмене. Максимальное наказание по данной статье предусматривает срок до 15 лет. Суд продлевал Вышинскому меру пресечения под стражей восемь раз. 28 августа его освободили из-под стражи. Путин называл ситуацию с руководителем портала РИА «Новости Украина» беспрецедентной, отмечая, что Вашинского арестовали на Украине за прямую профессиональную деятельность. Седьмого сентября Вышинский вернулся в Россию.

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Автор: Олег Королев
#путин #валдай #вышинский

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