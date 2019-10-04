Проект о статусе Донбасса не будет вынесен на всеукраинский референдум, заявили в Раде

Законопроект об особом статусе Донбасса не будет вынесен на референдум, заявил депутат Верховной рады Украины Богдан Яременко.

В четверг украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти не станут предпринимать глобальных шагов по урегулированию ситуации в Донбассе без согласия украинцев.

Депутат фракции «Слуга народа» и глава парламентского комитета по иностранным делам Яременко заявил, что закона о референдума, который бы его провести быстро при необходимости нет. При этом он отметил, что есть существующие процедуры рассмотрения законопроектов в комитетах Верховной рады, которые «позволяют держать украинцев осведомленными о происходящем».

Закон об особом статусе Донбассе был принят Радой в 2014 году, но в действие он так и не вступил. Осенью прошлого года парламент Украины продлил его до конца года. Законопроект был обжалован в КС Украины, однако решение судом пока не было принято.

Согласно минским соглашениям, Украина обязалась предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей.