Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский после парламентских выборов выразил надежду, что Вена и Москва продолжат реализацию совместных планов.

Российско-австрийская молодежная платформа проходит в Вене 3-4 октября. Данное событие является центральных в рамках года молодежных обменом между обеими странами.

Любинский на открытии мероприятия заявил, что символично, что такое крупное двустороннее мероприятие проводится всего спустя несколько дней до состоявшихся 29 сентября досрочных парламентских выборов. По его словм, это подтверждает обоюдный твердый настрой на поступательное развитие отношений РФ и Австрии, вне зависимости от политической коньюктуры.

Российский посол выразил надежду, что после формирования нового коалиционного правительства Австрии в таком же бодром духе продолжится реализация совместных планов.

По предварительным данным МВД Австрии, ответственного за выборы, Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем побеждает с результатом 38,4 процента. Она получает 73 из 183 мандатов в Национальном совете, что дает Курцу получить мандат на формирование правительства.