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Власти Эквадора ввели в стране режим ЧП из-за массовых протестов

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23:10   3 Октября 2019
Весь мир

Власти Эквадора ввели в стране режим ЧП из-за массовых протестов

Власти Эквадора ввели в стране режим ЧП из-за массовых протестов

Президент Эквадора Ленин Морено объявил, что в стране с четверга вводится режим чрезвычайного положения, в связи с массовыми протестами, вызванными экономическими мерами кабинета министров.

«С целью защиты порядка, спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос, я объявил режим чрезвычайного положения на национальном уровне», - написал глава государства на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Решение о введении в стране режима ЧП, по словам Морено, было принято в четверг утром во время встречи с министрами. При этом глава государства подчеркнул, что власти готовы к диалогу с протестующими, однако намерены действовать в соответствии с законодательством и не поддаваться на шантаж.

Во вторник, 1 октября, президент Эквадора подписал указ о том, что с 3 октября в стране отменяются субсидии на бензин и дизельное топливо. Сразу после этого цены на топливо в Эквадоре поднялись, а профсоюзу заявили, что отказываются принять данное решение властей и намерены вывести народ на массовые акции протеста.

 

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Автор: Александр Люблинский
#политика #общество #весь мир #протесты #эквадор #режим чп

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