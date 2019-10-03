Госдеп США одобрил поставку Украине Javelin на 39 миллионов долларов

Соединенные Штаты Америки продадут Украине противотанковые ракетные комплексы на сумму 39 миллиона долларов, об этом в четверг сообщает Пентагон.

«Госдепартамент принял решение о продаже Украине 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования и технической поддержки на 39,2 миллиона долларов», - заявили в агентстве по оборонному сотрудничеству.

Ранее о том, что Госдеп США утвердил поставку Украине ракетных комплексов Javelin, а конгресс «неофициально одобрил» этот шаг, сообщали американские СМИ.

Российское Министерство иностранных дел, комментируя эти сообщения, заявило, что поставка подобного оружия не решит проблемы Украины, которой необходимо урегулировать внутренний конфликт.