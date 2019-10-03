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 Госдеп США одобрил поставку Украине Javelin на 39 миллионов долларов

Госдеп США одобрил поставку Украине Javelin на 39 миллионов долларов
22:52   3 Октября 2019
Весь мир

Госдеп США одобрил поставку Украине Javelin на 39 миллионов долларов

Госдеп США одобрил поставку Украине Javelin на 39 миллионов долларов

Соединенные Штаты Америки продадут Украине противотанковые ракетные комплексы на сумму 39 миллиона долларов, об этом в четверг сообщает Пентагон.

«Госдепартамент принял решение о продаже Украине 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования и технической поддержки на 39,2 миллиона долларов», - заявили в агентстве по оборонному сотрудничеству.

Ранее о том, что Госдеп США утвердил поставку Украине ракетных комплексов Javelin, а конгресс «неофициально одобрил» этот шаг, сообщали американские СМИ.

Госдеп США одобрил поставку Украине Javelin на 39 миллионов долларов

Российское Министерство иностранных дел, комментируя эти сообщения, заявило, что поставка подобного оружия не решит проблемы Украины, которой необходимо урегулировать внутренний конфликт.

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Автор: Александр Люблинский
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