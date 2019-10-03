Кисляк призвал ПАСЕ не поддерживать незаконные действия организаторов московских митингов

Представители либеральной «оппозиции», устроившие во время избирательной компании минувшим летом серию незаконных митингов в Москве, выборочно использовали российское законодательство в собственных политических целях.

Об этом в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) в четверг заявил замглавы делегации РФ, член Совета Федерации Сергей Кисляк, слова которого приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

3 октября в ПАСЕ прошли дебаты, посвященные недавним московским митингам. О том, что дискуссия изначально планировалась как антироссийская говорит ее название «Нарушения демократических прав и подавления мирных протестов в России на фоне выборов в Мосгордуму».

Сергей Кисляк, выступая на заседании, заявил, что демократия предполагает главенство права и не работает в условиях, где не соблюдаются законы. При этом он напомнил, что выборы в России проводятся на основе законодательства, действующего с 2005 года, которое применимо ко всем кандидатам, в том числе и к представителям оппозиции.

«Группа людей, которых вы продвигаете как героев-демократов, мало того, что представила списки поддерживающих лиц, где большое количество, иногда доходящее до сотен, не имеют паспортов или паспорта недействительны. Половина из списка, который здесь зачитывали, не упомянули в своих документах даже имущественные обязательства за рубежом. А это закон. Он равно применим ко всем!», - подчеркнул он.

При этом сенатор добавил, что проведение митингов в России не запрещено – для мирных протестов есть специально отведенные места, однако так называемая «оппозиция» изначально не планировала свои акции как мирные, стремясь устроить беспорядки и агрессию.

«Это уже выборочный подход к закону в политических целях», - отметил Кисляк.

Напомним: поводом для проведения серии незаконных митингов «оппозиции» в российской столице стало решение Мосгоризбиркома отказать ряду так называемых «независимых кандидатов» депутаты Мосгордумы в регистрации на предстоящих выборах в связи с допущенными ими нарушениями в ходе избирательной компании. После того, как выборы прошли, организаторы незаконных акций сменили тематику, и митинги проводились под лозунгами, призывающими освободить задержанных ранее провокаторов и участников беспорядков. В Государственной думе РФ не сомневаются в том, что московские митинги поддерживались из-за границы. В частности, журналисты ФАН уверены, что к непосредственное отношение к беспорядкам имеет сотрудник американского посольства Стивен Секстон.