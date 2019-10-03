Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин считает, что неправильно выставлять Украину в невыгодном свете на российском ТВ

Путин считает, что неправильно выставлять Украину в невыгодном свете на российском ТВ

 Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах

Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах
Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина
Власти Эквадора ввели в стране режим ЧП из-за массовых протестов

Власти Эквадора ввели в стране режим ЧП из-за массовых протестов

 Госдеп США одобрил поставку Украине Javelin на 39 миллионов долларов

Госдеп США одобрил поставку Украине Javelin на 39 миллионов долларов
Путин считает, что неправильно выставлять Украину в невыгодном свете на российском ТВ

Путин считает, что неправильно выставлять Украину в невыгодном свете на российском ТВ

 Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах

Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах
Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина
Власти Эквадора ввели в стране режим ЧП из-за массовых протестов

Власти Эквадора ввели в стране режим ЧП из-за массовых протестов

 Госдеп США одобрил поставку Украине Javelin на 39 миллионов долларов

Госдеп США одобрил поставку Украине Javelin на 39 миллионов долларов
22:22   3 Октября 2019
Весь мир

Кисляк призвал ПАСЕ не поддерживать незаконные действия организаторов московских митингов

Кисляк призвал ПАСЕ не поддерживать незаконные действия организаторов московских митингов

Представители либеральной «оппозиции», устроившие во время избирательной компании минувшим летом серию незаконных митингов в Москве, выборочно использовали российское законодательство в собственных политических целях.

Об этом в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) в четверг заявил замглавы делегации РФ, член Совета Федерации Сергей Кисляк, слова которого приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

3 октября в ПАСЕ прошли дебаты, посвященные недавним московским митингам. О том, что дискуссия изначально планировалась как антироссийская говорит ее название «Нарушения демократических прав и подавления мирных протестов в России на фоне выборов в Мосгордуму».

Кисляк призвал ПАСЕ не поддерживать незаконные действия организаторов московских митингов

Сергей Кисляк, выступая на заседании, заявил, что демократия предполагает главенство права и не работает в условиях, где не соблюдаются законы. При этом он напомнил, что выборы в России проводятся на основе законодательства, действующего с 2005 года, которое применимо ко всем кандидатам, в том числе и к представителям оппозиции.

«Группа людей, которых вы продвигаете как героев-демократов, мало того, что представила списки поддерживающих лиц, где большое количество, иногда доходящее до сотен, не имеют паспортов или паспорта недействительны. Половина из списка, который здесь зачитывали, не упомянули в своих документах даже имущественные обязательства за рубежом. А это закон. Он равно применим ко всем!», - подчеркнул он.

При этом сенатор добавил, что проведение митингов в России не запрещено – для мирных протестов есть специально отведенные места, однако так называемая «оппозиция» изначально не планировала свои акции как мирные, стремясь устроить беспорядки и агрессию.

«Это уже выборочный подход к закону в политических целях», - отметил Кисляк.

Кисляк призвал ПАСЕ не поддерживать незаконные действия организаторов московских митингов

Напомним: поводом для проведения серии незаконных митингов «оппозиции» в российской столице стало решение Мосгоризбиркома отказать ряду так называемых «независимых кандидатов» депутаты Мосгордумы в регистрации на предстоящих выборах в связи с допущенными ими нарушениями в ходе избирательной компании. После того, как выборы прошли, организаторы незаконных акций сменили тематику, и митинги проводились под лозунгами, призывающими освободить задержанных ранее провокаторов и участников беспорядков. В Государственной думе РФ не сомневаются в том, что московские митинги поддерживались из-за границы. В частности, журналисты ФАН уверены, что к непосредственное отношение к беспорядкам имеет сотрудник американского посольства Стивен Секстон.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #пасе #политика #митинг #весь мир #протесты #законодательство #кисляк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...