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22:51   3 Октября 2019
Весь мир

Медведев назвал Кубу важным союзником РФ

Медведев назвал Кубу важным союзником РФ

Российский премьер Дмитрий Медведев по итогам российско-кубинских переговоров заявил, что считает Кубу «действительно важным союзником России».

«Нынешняя встреча в очередной раз продемонстрировала, что Куба — это действительно важный союзник России в Латинской Америке», заметил премьер.

По его словам, отношения Гаваны и Москвы нацелены на перспективу и не подвержены никакой сиюминутной конъюнктуре, так как выстраиваются на основе взаимного уважения и дружбы, связывающих народы двух государств.

При этом, напомнил Медведев, не все довольны дружбой РФ и Кубы. В последние месяцы ужесточилась энергетическая блокада Кубы со стороны, заметил российский премьер. По его словам, налицо стремление создать токсичную атмосферу вокруг экономического сотрудничества между РФ и Кубой.

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Автор: Алла Ларионова
#медведев #куба

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