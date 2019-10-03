Медведев назвал Кубу важным союзником РФ

Российский премьер Дмитрий Медведев по итогам российско-кубинских переговоров заявил, что считает Кубу «действительно важным союзником России».

«Нынешняя встреча в очередной раз продемонстрировала, что Куба — это действительно важный союзник России в Латинской Америке», заметил премьер.

По его словам, отношения Гаваны и Москвы нацелены на перспективу и не подвержены никакой сиюминутной конъюнктуре, так как выстраиваются на основе взаимного уважения и дружбы, связывающих народы двух государств.

При этом, напомнил Медведев, не все довольны дружбой РФ и Кубы. В последние месяцы ужесточилась энергетическая блокада Кубы со стороны, заметил российский премьер. По его словам, налицо стремление создать токсичную атмосферу вокруг экономического сотрудничества между РФ и Кубой.