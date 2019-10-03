Путин считает, что неправильно выставлять Украину в невыгодном свете на российском ТВ

Президент России Владимир Путин выступил против выставления Украины и ее граждан в невыгодном свете на некоторых российских федеральных телеканалах, если такой подход на самом деле имеет место.

Соответствующее заявление он сделал во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай», отвечая на вопрос, стоит поменять редакционную политику в отношении украинского государства на некоторых российских федеральных телеканалах. Путин же заявил, что даже государственные каналы ведут независимую редакционную политику.

«Если они, как вы сказали, выставляют Украину в невыгодном свете, если это так, я с вами согласен, то это неправильно», — отметил глава государства.

Президент РФ уверен, что в стране не стоит выставлять ближайшего соседа и братский народ в невыгодном свете. Речь на каналах может идти о политике действующих властей, но никак не о стране или народе, добавил российский лидер.