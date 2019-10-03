Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин считает, что неправильно выставлять Украину в невыгодном свете на российском ТВ

Путин считает, что неправильно выставлять Украину в невыгодном свете на российском ТВ

 Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах

Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах
Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина
Власти Эквадора ввели в стране режим ЧП из-за массовых протестов

Власти Эквадора ввели в стране режим ЧП из-за массовых протестов

 Госдеп США одобрил поставку Украине Javelin на 39 миллионов долларов

Госдеп США одобрил поставку Украине Javelin на 39 миллионов долларов
Путин считает, что неправильно выставлять Украину в невыгодном свете на российском ТВ

Путин считает, что неправильно выставлять Украину в невыгодном свете на российском ТВ

 Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах

Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах
Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина
Власти Эквадора ввели в стране режим ЧП из-за массовых протестов

Власти Эквадора ввели в стране режим ЧП из-за массовых протестов

 Госдеп США одобрил поставку Украине Javelin на 39 миллионов долларов

Госдеп США одобрил поставку Украине Javelin на 39 миллионов долларов
21:55   3 Октября 2019
Россия

Путин считает, что неправильно выставлять Украину в невыгодном свете на российском ТВ

Путин считает, что неправильно выставлять Украину в невыгодном свете на российском ТВ

Президент России Владимир Путин выступил против выставления Украины и ее граждан в невыгодном свете на некоторых российских федеральных телеканалах, если такой подход на самом деле имеет место.

Соответствующее заявление он сделал во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай», отвечая на вопрос, стоит поменять редакционную политику в отношении украинского государства на некоторых российских федеральных телеканалах. Путин же заявил, что даже государственные каналы ведут независимую редакционную политику.

«Если они, как вы сказали, выставляют Украину в невыгодном свете, если это так, я с вами согласен, то это неправильно», — отметил глава государства.

Президент РФ уверен, что в стране не стоит выставлять ближайшего соседа и братский народ в невыгодном свете. Речь на каналах может идти о политике действующих властей, но никак не о стране или народе, добавил российский лидер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#путин #украина #телевидение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...