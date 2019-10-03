Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах

Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах

 Срыв выступления Толстого в ПАСЕ попал на видео

Срыв выступления Толстого в ПАСЕ попал на видео
Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина
Фейк «Медузы» о ЧВК «Вагнер» в Ливии был состряпан на словах вымышленного свидетеля

Фейк «Медузы» о ЧВК «Вагнер» в Ливии был состряпан на словах вымышленного свидетеля

 Как Трампу избежать импичмента и победить на выборах президента опять

Как Трампу избежать импичмента и победить на выборах президента опять
Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах

Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах

 Срыв выступления Толстого в ПАСЕ попал на видео

Срыв выступления Толстого в ПАСЕ попал на видео
Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина
Фейк «Медузы» о ЧВК «Вагнер» в Ливии был состряпан на словах вымышленного свидетеля

Фейк «Медузы» о ЧВК «Вагнер» в Ливии был состряпан на словах вымышленного свидетеля

 Как Трампу избежать импичмента и победить на выборах президента опять

Как Трампу избежать импичмента и победить на выборах президента опять
21:36   3 Октября 2019
Россия

Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах

Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль стал новым героемпроекта Федерального агентства новостей о патриотах. Авторы отмечают, что такое число титулов, которое имеет Рошаль, нет, пожалуй, ни у кого из ныне живущих.

Истинный патриотизм доктор видит в верности собственному призванию. Впервые Рошаль понял, что для него патриотизм, осознал после перестройки. В интервью изданию «Босс», герой статьи рассказал, что тем, кто пережил первую перестройку — врачам, учителям, научным сотрудникам, стоит возвести памятник.

«У нас в институте из всего коллектива в коммерческий сектор ушло только два человека, все остальные продолжали трудиться за бесценок», — отметил он.

Рошаль далеко не всегда согласен с политикой правительства относительно сферы здравоохранения, но всегда предлагает конструктивные альтернативные решения, находя возможность наладить контакт с чиновниками.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#фан #патриотизм #рошаль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...