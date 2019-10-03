Леонид Рошаль стал новым героем проекта ФАН о патриотах

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль стал новым героемпроекта Федерального агентства новостей о патриотах. Авторы отмечают, что такое число титулов, которое имеет Рошаль, нет, пожалуй, ни у кого из ныне живущих.

Истинный патриотизм доктор видит в верности собственному призванию. Впервые Рошаль понял, что для него патриотизм, осознал после перестройки. В интервью изданию «Босс», герой статьи рассказал, что тем, кто пережил первую перестройку — врачам, учителям, научным сотрудникам, стоит возвести памятник.

«У нас в институте из всего коллектива в коммерческий сектор ушло только два человека, все остальные продолжали трудиться за бесценок», — отметил он.

Рошаль далеко не всегда согласен с политикой правительства относительно сферы здравоохранения, но всегда предлагает конструктивные альтернативные решения, находя возможность наладить контакт с чиновниками.