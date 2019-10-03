Фейк «Медузы» о ЧВК «Вагнер» в Ливии был состряпан на словах вымышленного свидетеля

В среду, 2 октября, издание «Медуза» опубликовало расследование, которое на этот раз касается ситуации в Ливии. Авторы материала утверждают, что в гражданской войне якобы участвуют подразделения так называемой ЧВК «Вагнер», неся там большие потери.

Журналисты в статье опираются лишь на сведения источников, а единственным действующим лицом оказался руководитель Уральского отделения Союза Добровольцев Донбасса Максим Хлопин, который в последствии опроверг утверждения о том, что он давал какие-либо комментарии ему, его изданию и другим тоже.

В остальном же расследование основывались на полученной от неких «анонимных» источников информации. Более 20 раз авторы материала ссылаются на тех, кто «пожелал остаться неизвестным». Учитывая количество разговорчивых источников, если и есть в Ливии россияне, то скорее, все они заняты не войной, а раздачей комментариев прозападному изданию.

Журналисты, вероятнее, сами осознавали, что материал, основанный исключительно на таких «анонимках» вряд ли заслуживает доверия. Однако для того, что придать значимости своему расследованию его авторы добавили в материал комментарий главы Уральского отделения Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Максима Хлопина. По их словам, он назвал имена погибших в Ливии, с командиром которых знаком лично.

Однако комментарий в статье от единственного реального человека оказался фейком. В итоге авторы представили широкой публике псевдорасследование, построив его исключительно на «информации» от анонимных собеседников, которые, не могут никак ни подтвердить, ни опровергнуть голословные заявления из статьи.

Первые сообщения в СМИ о якобы участии россиян в гражданской войне на территории Ливии появилась в конце сентября, их растиражировало не раз попадавшееся на вбросах западное агентство Bloomberg. Примечательно, что как материал «Медузы», статья американского издания строилась лишь на «анонимках».

Попутно по арабоязычным соцсетям начали распространять кадры, якобы запечатлевшие бойца ЧВК на «Урале» в Ливии. Однако фейк вскоре был разоблачен – видео на самом деле было сделано в Сирии, а речь на него просто наложили. Несмотря на то, что информационный вброс успели разоблачить, в «расследовании» его использовали сотрудники Conflict Intelligence Team (CIT). Также они обнародовали данные россиянина Вадима Б., который якобы сражается в Ливии. Вскоре стало известно, что Вадим отдыхает в Краснодарском крае.

Вышеперечисленные фейки и псевдорасследования на основе «анонимных источников» с данными, которые не подкреплены ничем, выглядят лишь как попытка пробудить интерес к собственному изданию. Однако такая «работа» не имеет ничего общего с подлинной журналистикой., сообщает «Новостной фронт».