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21:10   3 Октября 2019
Россия

Срыв выступления Толстого в ПАСЕ попал на видео

Срыв выступления Толстого в ПАСЕ попал на видео

Скандал с сорванным выступлением главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) попал на видео. Кадры обнародовали на YouTube-канале «Дума ТВ».

На записи видно, что неизвестный закричал о «террористической» России сразу же после начала речи российской стороны. Толстой обратился к спикеру ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, комментируя происходящее.

«Мне кажется, что это такая достаточно яркая иллюстрация к тому, как за последние годы в Европе распространяются клише о нашей стране», — заметил представитель РФ.

Спикер призвала кричавшего соблюдать правила ассамблеи. Она потребовала нарушителя порядка покинуть трибуну и выйти из зала.

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Автор: Варвара Ходкевич
#пасе #выступление #толстой

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