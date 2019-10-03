Срыв выступления Толстого в ПАСЕ попал на видео

Скандал с сорванным выступлением главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) попал на видео. Кадры обнародовали на YouTube-канале «Дума ТВ».

На записи видно, что неизвестный закричал о «террористической» России сразу же после начала речи российской стороны. Толстой обратился к спикеру ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, комментируя происходящее.

«Мне кажется, что это такая достаточно яркая иллюстрация к тому, как за последние годы в Европе распространяются клише о нашей стране», — заметил представитель РФ.

Спикер призвала кричавшего соблюдать правила ассамблеи. Она потребовала нарушителя порядка покинуть трибуну и выйти из зала.