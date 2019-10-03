Как Трампу избежать импичмента и победить на выборах президента опять

За 13 месяцев до очередных выборов президента США в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» состоялся круглый стол, где эксперты обсудили перспективы импичмента, который инициировали противники Дональда Трампа в преддверии предвыборной гонки.

Действующий хозяин Овального кабинета уже объявил о своем намерении пойти на второй срок, однако на пути его политических амбиций встали демократы и, пожалуй, самый серьезный конкурент от «партии ослов» — бывший вице-президент Джо Байден. Неожиданно заложником заокеанских политических игр стал вчерашний КВНщик, а ныне президент Украины Владимир Зеленский.

Громкий скандал разразился в США неделей ранее. Сотрудник спецслужб, чье имя не называется, доложил руководству о содержании телефонного разговора Трампа с Зеленским, в котором глава Белого дома выразил чрезвычайную заинтересованность в возобновлении расследования в отношении сына Байдена — Хантера Байдена.

Последний работал на Украине в совете директоров крупной газовой компании Burisma. Параллельно Байден-старший курировал американскую политику в отношении Украины. По утверждениям Трампа, отец и сын состояли в коррупционном сговоре. Демократы же напирают на то, что президент давил на Зеленского с целью заполучить компромат на своего конкурента.

По инициативе палаты представителей, где у демократов большинство, 24 сентября была запущена процедура импичмента. Белый дом в попытке развеять сомнения оппонентов решил опубликовать стенограмму телефонного разговора без согласия президента Украины. Трамп все обвинения отрицает.

Эксперт Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов не взялся предсказывать, добьются ли демократы отрешения Трампа от должности, напомнив, что в США возможны любые сценарии. Импичмент, как инструмент Конгресса для сдерживания президента, участник круглого стола склонен рассматривать в контексте предвыборной гонки.

«Какой у Трампа есть инструмент в сторону демократов? А в общем-то никакой, американский президент не может распустить Конгресс. Его единственный способ - это использовать скандалы, зацепки с тем, чтобы формировать общественное мнение. Не всегда это доходит до слушателей мгновенно. Мы наблюдаем за самым началом избирательной кампании. Скандал вокруг Байдена в самом своем начале. Демократы пытаются тот же самый скандал представить в своем свете. Вся эта кампания будет развиваться под флагом импичмента Трампа», — полагает Гарбузов.

Научный сотрудник Института Павел Кошкин придерживается похожей оценки, отметив, что инициированный импичмент стал шоковой терапией для политической системы США. Впрочем, эксперт сомневается, что законотворцы проголосуют за отрешение Трампа. Прецедентов не было.

«Это инструмент политического давления на Трампа или попытка демократов привлечь его к ответственности? Это борьба компромата, тут нет белых и пушистых. В данной ситуации я бы занял выжидательный подход. Ни разу Сенат не голосовал за импичмент», — сказал Кошкин.

Ахиллесовой пятой Трампа в битве с демократами и в попытках соответствовать образу отца нации Гарбузов назвал недостаток знаний.

«Много вопросов к этому отцу. За годы пребывания на таком посту человек учится. Достаточно ли этого для него? Думаю, нет. Конгресс все время держит его под дамокловым мечом импичмента. Америка с ним живет, и воюет, и мирится. Сколько бы ему не дала судьба, эту эпоху уже называют эпохой Трампа. Уж слишком большой резонанс в мире на его избрание», — добавил он.

Еще одно слабое место президента — несдержанность, уверен специалист, поскольку 45-ый президент неоднократно вызвал шквал критики неосмотрительными заявлениями и скандальными постами в Twitter.

«Не стоило напрямую говорит с Зеленским по телефону. Теперь приходится расплачиваться. Из этого раздута целая история. Следить за речью всегда полезно, — заметил Гарзбузов. — Смысл публикации этого разговора в том, что Трамп хотел всех убедить, что ничего предосудительного в этом разговоре нет. Что он не нажимал на Зеленского, не требовал от него проведения расследования. Я не думаю, что Трамп достиг своей цели. Те, кто прослушивал этот разговор, поняли, что Трамп, может быть не в нажим, но все-таки предлагал Зеленскому расследовать деятельность сына Байдена».

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Помимо Байдена конкурентами Трампа могут стать миллиардер Майкл Блумберг, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, экс-кандидат на выборах 2016 года, называющий себя демократическим социалистом Берни Сандерс.

Республиканцев на выборах представят бывший губернатор штата Южная Каролина Марк Сэнфорд, также бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд и экс-конгрессмен Джо Уолш. Впрочем, Трамп невысокого мнения о сопартийцах. В Тwitter президент назвал их балбесами и неудачниками.