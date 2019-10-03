Путин подчеркнул роль РФ как одного из гарантов мировой безопасности

РФ полностью выполняет обязательства одного из гарантов мировой безопасности и миропорядка, так было, так будет и дальше, сказал в четверг, 3 октября, российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

#Сочи: Смотрите прямо сейчас трансляцию пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Мировое устройство: взгляд с Востока», в которой принимает участие Владимир Путин. @KremlinRussia #valdaiclub https://t.co/FaAgNEJ9uO — Клуб «Валдай» (@ValdaiClubRu) 3 октября 2019 г.