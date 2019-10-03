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Россия и Африка могут равноправно сотрудничать в различных сферах экономики, заявил Путин

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 Путин подчеркнул роль РФ как одного из гарантов мировой безопасности

Путин подчеркнул роль РФ как одного из гарантов мировой безопасности
Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина
ПАСЕ обсуждает незаконные митинги в Москве

ПАСЕ обсуждает незаконные митинги в Москве

 Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже

Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже
Россия и Африка могут равноправно сотрудничать в различных сферах экономики, заявил Путин

Россия и Африка могут равноправно сотрудничать в различных сферах экономики, заявил Путин

 Путин подчеркнул роль РФ как одного из гарантов мировой безопасности

Путин подчеркнул роль РФ как одного из гарантов мировой безопасности
Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина

Депутат Верховной рады потребовал обнародовать переговоры Зеленского и Путина
ПАСЕ обсуждает незаконные митинги в Москве

ПАСЕ обсуждает незаконные митинги в Москве

 Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже

Пять человек погибли в результате нападения на префектуру полиции в Париже
18:33   3 Октября 2019
Россия

Путин подчеркнул роль РФ как одного из гарантов мировой безопасности

Путин подчеркнул роль РФ как одного из гарантов мировой безопасности

РФ полностью выполняет обязательства одного из гарантов мировой безопасности и миропорядка, так было, так будет и дальше, сказал в четверг, 3 октября, российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #мир #общество

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