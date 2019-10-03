Россия и Африка могут равноправно сотрудничать в различных сферах экономики, заявил Путин

Россия готова предложить странам Африки равноправное сотрудничество в различных экономических сферах, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» в Сочи. Он сообщил, что в конце октября в Сочи состоится первый в истории форум «Россия — Африка».

«Через три недели, здесь же, в Сочи, состоится саммит «Россия — Африка», в ходе которого мы готовы предложить африканским коллегам, друзьям обширную повестку равноправного взаимодействия, охватывающую самые разные сферы: экономику, энергетику, транспорт, образование и экологию», — сказал Путин.

Саммит «Россия – Африка» и экономический форум пройдут 23 и 24 октября в Сочи впервые в истории российско-африканских отношений. На мероприятие приглашены главы всех государств континента, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций. Саммит пройдет под сопредседательством президента РФ Владимира Путина и президента Египета, председателя Африканского союза Абдель Фаттаха ас-Сиси.