Трудолюбие россиян помогло избежать гражданской войны в 90-е

Только благодаря трудолюбию и терпению россиян страна избежала гражданской войны в 90-е и не оказалась на периферии международных отношений, заявил в четверг, 3 октября, российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

#Сочи: Смотрите прямо сейчас трансляцию пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Мировое устройство: взгляд с Востока», в которой принимает участие Владимир Путин. @KremlinRussia #valdaiclub https://t.co/FaAgNEJ9uO — Клуб «Валдай» (@ValdaiClubRu) 3 октября 2019 г.